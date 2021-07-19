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Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting

Gazeteci Uğur Dündar, dün TELE1’de yayınlanan ‘Ankara Rüzgarı’ programının reytinglerine inanamadı. Dündar, “Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir! Hiç inandırıcı değil!” dedi.

42 Dakika Önce
2021-07-19 14:42:26
Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting

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Gazeteci Uğur Dündar, dün TELE1'de yayınlanan ‘Ankara Rüzgarı' programını ilgiyle izlediğini ancak bir gün sonra reytinglere inanamadığını yazdı.

Dündar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Dün akşam TELE1 TV'de sevgili @mustafabalbay'ın başarılı ANKARA RÜZGÂRI programı vardı. İlgiyle izledim. Ama sabah reytinglere bakınca gözlerime inanamadım. Çünkü 0,17 reyting almış! Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir! Hiç inandırıcı değil!”

Ekran Resmi 2021-07-19 14.41.53

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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