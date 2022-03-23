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TIMETURK / GENEL / Uğur Dündar Fenerbahçe Başkanı mı olacak? Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı nedir?

Uğur Dündar Fenerbahçe Başkanı mı olacak? Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı nedir?

Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı mı olacak? Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı nedir? Türk haberciliğinin en tanınan yüzlerinden biri olan Uğur Dündar'dan Fenerbahçe hamlesi geldi. Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran gelişmeyi Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Uğur Dündar açıklamasında 'Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum.' dedi.

39 Dakika Önce
2022-03-23 11:10:49
Uğur Dündar Fenerbahçe Başkanı mı olacak? Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı nedir?

Türkiye'nin en çok tanınan gazetecilerinden olan Uğur Dündar'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var." diyerek kararını duyurdu.

Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı mı olacak?

Nisan ayında Fenerbahçe'de çok kritik bir seçim olacak. Adaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı bile. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için ünlü gazeteci Uğur Dündar da aday olacağını açıkladı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu.

Sosyal medyadan duyurdu

Uğur Dündar adaylığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Dündar, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri

Vefa Küçük: Yüksek Divan Kurulu Başkanı

Nejat Akdoğan: Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili

Suavi Eman: Sekreter

Hasan Çolakoğlu: Yazman

İpek Uçar: Yazman .

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