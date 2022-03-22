Uğur Dündar aday mı oluyor? Uğur Dündar başkanlık için adaylığını açıkladı mı?

Ünlü gazeteci Uğur Dündar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı aday olacak. Uğur Dündar aday mı olacak? Uğur Dündar adaylığını açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin ünlü gazetecilerinden Uğur Dündar, yeni bir adaylık sürecine hazırlanıyor. Daha öncesinde Fenerbahçe yöneticiliği görevinde bulunmuş olan ünlü gazeteci Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak. İddiaya göre Dündar, 9 veya 10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için aday olacak. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz, adaylıklarını açıklamıştı.

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı. .