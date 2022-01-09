Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında? Uğur Aslan nereli?
Yargı dizisinde kendinden sıkça bahsedilen Uğur Aslan rolü kadar seside hayranları tarafından beğenildi. Peki Uğur Aslan kimdir? Nerelidir? işte tüm detaylar haberimizde...
2022-01-09 14:29:10
Kendisini Yargı dizisinde polis karakteri ile tanıdığımız Uğur Aslan, dizideki profosyanel oyunculuğu kadar sesiylede herkezi büyüledi. En son Şarkılar Bizi Söyler'de izleyenleri mest etti.
UĞUR ASLAN KİMDİR?
9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 senesinde yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komisere hayat vermektedir.
49 yaşında olduğu bilinen oyuncu Uğur Aslan, 22 senedir başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır.
UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
2021 Yargı -
2019 Kuruluş Osman
2020 Çukur - Emir Varol
2017 Siyah Beyaz Ask
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
Zahir
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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