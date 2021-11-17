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Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hapis cezası mı aldı?
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TIMETURK / GENEL / Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hapis cezası mı aldı?

Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hapis cezası mı aldı?

Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hapis cezası mı aldı? Magazin gündeminde adı pek çok kez duyulan Uğur Akkuş hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ebru Şallı ile yaptığı evlilik sonrası magazin gündeminde sıkça yer alan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yabancı yatırımcıları dolandırdığı suçlamasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

21 Dakika Önce
2021-11-17 17:55:10
Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hapis cezası mı aldı?

Uğur Akkuş'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Uğur Akkuş geçtiğimiz aylarda eski manken Ebru Şallı ile dünya evine girmişti. Uğur Akkuş hakkında Kuveyt merkezli Al Tanmya ve Al Shab adlı iki şirketin yetkililerinin şikayeti üzerine dava açılmıştı. Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi. Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Uğur Akkuş kimdir?

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu biliniyor. A & S Yatırım Holding 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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