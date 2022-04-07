UEFA Konferans Ligi Marsilya-PAOK maçı ne zaman oynanacak? Marsilya-PAOK çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Fransız eki Marsilya, bugün sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Marsilya-PAOK maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...