UEFA Konferans Ligi Marsilya-PAOK maçı ne zaman oynanacak? Marsilya-PAOK çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Fransız eki Marsilya, bugün sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Marsilya-PAOK maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...
2022-04-07 17:12:21
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Fransız eki Marsilya, bugün sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Marsilya-PAOK maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler?
MARSİYA-PAOK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Marsilya- PAOK çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da Stade Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.
MARSİYA-PAOK MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Marsilya- PAOK çeyrek final karşılaşmasını hakem S.Marciniak yönetecek.
MARSİYA-PAOK MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Marsilya-PAOK maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.
MARSİYA-PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
Marsilya: Lopez, Saliba, Luan Peres, Caleta-Car, Lirola, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Payet, Cengiz Ünder
PSV Eindhoven: Brignoli, Juan Carlos, Fran Velez, Schenkeveld, Kotsiras, R.Perez, Villafanez, Gacinovic, Loannidis, Cantalapiedra, Palacios .
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