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TIMETURK / GENEL / UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Leicester City bugün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leicester City-PSV Eindhoven maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler?

47 Dakika Önce
2022-04-07 16:59:10
UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Leicester City bugün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leicester City-PSV Eindhoven maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler?

LEİCESTER CİTY-PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da King Power Stadyumu'nda oynanacak.

LEİCESTER CİTY-PSV EİNDHOVEN MAÇINI KİM YÖNETECEK ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final karşılaşmasını hakem I.Kruzliak yönetecek.

LEİCESTER CİTY-PSV EİNDHOVEN MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?

Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Feyenoord-Slavia Prag maçı Exxen'de yayınlanacak.

LEİCESTER CİTY-PSV EİNDHOVEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?

Leicester City: Schmeichel, Justin, Fofana, Evans, Castagne, Barnes, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Mendy, Iheanacho

PSV Eindhoven: Drommel, Teze, Junior, Boscagli, Max, Sangare, Gutierrez, Veerman, Doan, Götze, Zahavi .

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