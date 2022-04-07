UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Leicester City bugün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leicester City-PSV Eindhoven maçı nerede, ne zaman, muhtemel 11'ler neler?