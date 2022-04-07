UEFA Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak? Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Feyenoord bugün Çekya ekibi Slavia Prag konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Feyenoord-Slavia Prag maçı nerede, ne zaman oynanacak?
2022-04-07 16:21:02
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Feyenoord bugün Çekya ekibi Slavia Prag konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Feyenoord-Slavia Prag maçı nerede, ne zaman oynanacak?
FEYENOORD-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final karşılaşması bugün saat 19.45'te De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.
FEYENOORD-SLAVİA PRAG MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler ve ekibi Mustafa Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyucan yönetecek.
FEYENOORD-SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Feyenoord-Slavia Prag maçı Exxen'de yayınlanacak.
FEYENOORD-SLAVİA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
Feyenoord: O.Marciano, L. Geertruida, M.Senesi, T. Malacia, G. Trauner, L. Sinisterra, R. Nelson, F.Aursnes, G.Till, J Toornstra, C. Dessers
Slavia Prag: O. Kolar, D. Hovorka, T. Holes, L. Masopust, S. Plavsic, M. Talovierov, P. Olayinka, L. Provod, J.Hromada, O.Lingr, Y. Sor
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