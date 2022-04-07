UEFA Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak? Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın iddialı isimlerinden Feyenoord bugün Çekya ekibi Slavia Prag konuk ediyor. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Feyenoord-Slavia Prag maçı nerede, ne zaman oynanacak?