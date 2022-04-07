UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma maçı ne zaman oynanacak? Bodo Glimt-Roma çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bodo Glimt kendi sahasında kupanın favori isimlerinden Roma'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Bodo Glimt-Roma maçı nerede, ne zaman oynanacak?
2022-04-07 16:45:44
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bodo Glimt kendi sahasında kupanın favori isimlerinden Roma'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Bodo Glimt-Roma maçı nerede, ne zaman oynanacak?
BODO GLİMT-ROMA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.
BODO GLİMT-ROMA MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma çeyrek final karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.
BODO GLİMT-ROMA MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Bodo Glimt-Roma maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
BODO GLİMT-ROMA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
Bodo Glimt: Khyakin, Hoibraten, Sampsted, Kvile, Wembangomo, Vetlesen, Vetti, Espejord, Kondradsen, Solbakken, Pellegrino
Roma: Patricio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Mkhitaryan, Abraham, Zaniolo
YORUMLAR (0)