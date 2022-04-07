UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma maçı ne zaman oynanacak? Bodo Glimt-Roma çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bodo Glimt kendi sahasında kupanın favori isimlerinden Roma'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Bodo Glimt-Roma maçı nerede, ne zaman oynanacak?