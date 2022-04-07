UEFA Avrupa Ligi Westham-Lyon maçı ne zaman oynanacak? Westham-Lyon çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Westham kendi sahasında Fransa'nın iddialı ekiplerinden Lyon'u konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Westham-Lyon maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...