UEFA Avrupa Ligi Westham-Lyon maçı ne zaman oynanacak? Westham-Lyon çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Westham kendi sahasında Fransa'nın iddialı ekiplerinden Lyon'u konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Westham-Lyon maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
2022-04-07 17:54:00
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Westham kendi sahasında Fransa'nın iddialı ekiplerinden Lyon'u konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Westham-Lyon maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
WESTHAM-LYON MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi Westham-Lyon çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da London Stadyumu'nda oynanacak.
WESTHAM-LYON MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Ligi Westham-Lyon çeyrek final karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem F. Zwayer yönetecek.
WESTHAM-LYON MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Braga-Rangers maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
WESTHAM-LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
Westham: Fabianski, Cresswell, Zouma, Dawson, Fredericks, Fornals, Bowen, Benrahma, Soucek, Rice, Antonio
Lyon: Lopes, Emerson, Lukeba, Gusto, Boateng, Aouar, Paqueta, Faivre, Mendes, Ndombele, M.Dembele
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