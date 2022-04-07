UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta maçı ne zaman oynanacak? Leipzig-Atalanta çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Leipzig kendi sahasında İtalyan ekip Atalanta'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leipzig-Atalanta maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
2022-04-07 17:23:38
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Leipzig kendi sahasında İtalyan ekip Atalanta'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leipzig-Atalanta maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler?
LEİPZİG-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta çeyrek final karşılaşması bugün saat 19.45'te Redbull Stadyumu'nda oynanacak.
LEİPZİG-ATALANTA MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta çeyrek final karşılaşmasını FIFA kokartlı Michael Oliver yönetecek.
LEİPZİG-ATALANTA MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Bodo Glimt-Roma maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
LEİPZİG-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Gvardiol, Angelino Mukiele, Daniel Olmo, Laimer, Kampl, Nkunku, A.Silva
Atalanta: Musso, Palamino, Djimsiti, Merih Demiral, Koopmeinsers, Freuler, de Roon, Hateboer, Zappacosta, Muriel, Malinovskyi
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