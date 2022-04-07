UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta maçı ne zaman oynanacak? Leipzig-Atalanta çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Leipzig kendi sahasında İtalyan ekip Atalanta'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Leipzig-Atalanta maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...