UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt-Barcelona maçı ne zaman oynanacak? E.Frankfurt-Barcelona çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. E.Frankfurt kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, E.Frankfurt-Barcelona maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
2022-04-07 17:43:32
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. E.Frankfurt kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, E.Frankfurt-Barcelona maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...
E.FRANKFURT-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt-Barcelona çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da Deutsche Bank Stadyumu'nda oynanacak.
E.FRANKFURT-BARCELONA MAÇINI KİM YÖNETECEK ?
UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt-Barcelona çeyrek final karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem S.Jovanovic yönetecek.
E.FRANKFURT-BARCELONA MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Braga-Rangers maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
E.FRANKFURT-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
E.Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Hinteregger, L. Melo, Hrustic, D. Sow, Kostic, D.da Costa, Lenz, Knauff, Lindström
Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Dembele, Pedri, Jordi Alba, Garcia, Busquets, F. Torres, de Jong, Aubameyang
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