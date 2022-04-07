UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt-Barcelona maçı ne zaman oynanacak? E.Frankfurt-Barcelona çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. E.Frankfurt kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, E.Frankfurt-Barcelona maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...