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TIMETURK / GENEL / UEFA Avrupa Ligi Braga-Rangers maçı ne zaman oynanacak? Braga-Rangers çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Braga-Rangers maçı ne zaman oynanacak? Braga-Rangers çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Braga kendi sahasında Ranger'ı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Braga- Rangers maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-07 17:34:08
UEFA Avrupa Ligi Braga-Rangers maçı ne zaman oynanacak? Braga-Rangers çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Braga kendi sahasında Ranger'ı konuk edecek. Maç saatin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Braga- Rangers maçı nerede, ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

BRAGA-RANGERS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Braga- Rangers çeyrek final karşılaşması bugün saat 22.00'da Estadio Municapal de Braga Stadyumu'nda oynanacak.

BRAGA-RANGERS MAÇINI KİM YÖNETECEK ?

UEFA Avrupa Ligi Braga- Rangers çeyrek final karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem D.Massa yönetecek.

BRAGA-RANGERS MAÇI NEREDE CANLI YAYINLACAK?

Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları yayın haklarını Acun Medya satın almıştı. Daha sonrasında hali hazırdaki çevrimiçi dizi-film platformu olan Exxen'de Spor kanalı ile müsabakaları canlı yayınlamaya başladı. Sonuç olarak Braga-Rangers maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

BRAGA-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER NEDİR?

Braga: Magalhaes, Tormena, Oliveira, Carmo, Musrati, Horta, R.Horta, Medeiros, Gomes, Fabiano, Ruiz

Rangers: McGregor, Tavernier, Ughelumba, Goldson, Balogun, Lundstram, Jack, Kent, Ramsey, Aribo, K. Roofe

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