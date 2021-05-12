Ucuz tatlı nerden bulabilirim? Ucuz tatlı nereden alınır? Ucuz tatlı nerede satılıyor?

Ramazan bayramı geldi çattı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında geçecek olan ramazan bayramında tatlı almayı düşünenler bütçelerini de gözeterek ucuz tatlı arayışına başladı. Peki ucuz tatlı nereden alınır? İstanbul'da arefe günü bazı tatlıcıların önünde ucuz satış olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Haberi duyan vatandaşlarda da ucuz tatlı nerden bulabilirim? Ucuz tatlı nerede satılıyor? gibi soruları sormaya başladı. Ancak uzmanlar da ucuz tatlı için tüketicileri uyarıyor.

Ramazan bayramı geldi çattı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında geçecek olan ramazan bayramında tatlı almayı düşünenler bütçelerini de gözeterek ucuz tatlı arayışına başladı. Peki ucuz tatlı nereden alınır? İstanbul'da arefe günü bazı tatlıcıların önünde ucuz satış olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Haberi duyan vatandaşlarda da ucuz tatlı nerden bulabilirim? Ucuz tatlı nerede satılıyor? gibi soruları sormaya başladı. Ancak uzmanlar da ucuz tatlı için tüketicileri uyarıyor.

Bir ramazan ayı daha geride kaldı. Tam kapanma kısıtlamaları gölgesinde 2021'de ramazan bayramını buruk kutlauyacağız. Ramazan bayramı için tatlı siparişlerinde de patlama yaşandı. Tatlısını kendi almak isteyen ve bütçesine uygun olması için de ucuz tatlı arayışları da başladı. Vatandaşlar ucuz tatlı satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ucuz tatlı nereden alınır?

Türkiye'de merdivan altı olarak tabir edilen üretim ürünleri ucuz olarak satılabilir. Ayrıca bazı tatlı firmaları da kapmaoanya dahilinde ucuz tatlı satışı yapabiliyor.

İstanbul'da ucuz tatlı sırası

İstanbul Esenler'de vatandaşlar tam kapanmayı ve korona tedbirlerini hiçe sayarak ucuz tatlı kuyruğu oluşturdu. Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş." dedi.

Benzer durum Eskişehir'de de yaşandı

Eskişehir'de bir tatlıcının önünde tam kapanma olmasına rağmen yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri mesafe konusunda kalabalığı zaman zaman uyarırken, ucuz tatlı alabilmek için oluşan sırda tartışmalar yaşandı. Oluşan yoğunluk sebebiyle tatlıcının olduğu yere sık sık polis ekipleri gelerek sosyal mesafe konusunda yurttaşları uyardı. İşletme çalışanları ise dışarıya çıkıp ellerindeki tatlının herkese yetmeyeceğini, beklemelerine gerek olmadığını belirtti.

Uzmanlar ucuz tatlı için uyardı

Ucuz olarak satılan tatlıların içeriğinde kulalnılan malzemeler insan sağlığını riske atacak türden olabiliyor. Mısır şurubu, gıda sektöründe şeker pancarından elde edilen doğal şekere göre daha çok tercih edilmekte. Çünkü mısır şurubunun, doğal şekere göre maliyeti daha az. Tokluk hissi uyandırmayan ve yedikçe yeme hissi veren bu madde ilerleyen zamanlarda pankreas kanseri, obezite ve diyabet gibi birçok tehlikeli sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.