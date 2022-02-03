Telefon fiyatlarının zirve yaptığı ülkemizde en çok artış iPhone telefonlarında yaşandı. Son yaşanan gelişmeye göre iPhone SE modelinin fiyatı sızdı. Peki Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı ne kadar? iPhone SE ne zaman çıkacak?

Telefon fiyatlarının zirve yaptığı ülkemizde en çok artış iPhone telefonlarında yaşandı. Son yaşanan gelişmeye göre iPhone SE modelinin fiyatı sızdı. Peki Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı ne kadar? iPhone SE ne zaman çıkacak?

iPhone telefonlarına artan döviz kurları nedeniyle son günlerde oldukça fazla zam geldi. iPhone almak isteyenler yaşanan fiyat artışlarından sonra iPhone'un ucuz modeli SE'yi beklemeye başladı. iPhone SE'nin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı ne kadar?

5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 300 dolar etikete sahip olacağı aktarıldı. Türkiye'de son kurlara göre 4000 lira civarına denk geliyor. Bu fiyata vergiler de eklenecek. Türkiye'de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor. iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira.

2022 iPhone SE ne zaman çıkacak?

iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve Nisan - Mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi. Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak. Adından da anlaşılacağı gibi telefonda 5G desteği olacak.

Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu.

iPhone SE nedir?

iPhone SE 2. nesil, (iPhone SE 2 veya iPhone SE 2020 olarak da bilinir) Apple Inc tarafından tasarlanan, geliştirilen ve pazarlanan bir akıllı telefon. 15 Nisan 2020'de duyurulan[1] iPhone SE ön sipariş almaya 17 Nisan 2020'de başladı ve telefon daha sonra 24 Nisan 2020'de 5.299 TL başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürüldü. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro/Pro Max modellerinin yanı sıra iPhone'un 13. neslinin bir parçasıdır. iPhone SE, daha küçük ve daha hafif olan birinci nesil iPhone SE'nin yerini aldı.

iPhone SE (2. nesil) özellikleri nedir?

Retina HD ekran

IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch

60 Hz ekran yenileme hızına sahip

326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük

1400:1 kontrast oranı (tipik)

16:9 ekran oranı

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Haptic Touch

625 nit maksimum parlaklık (tipik)

16 milyon renk sayısı

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Ekran Yakınlaştırma .