Ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya 'ev hapsi'

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş ettiği için gözaltına alınan şüpheli, 'ev hapsi' tedbiriyle serbest bırakıldı.