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Uçurumdan düşen genç kızla ilgili yeni gelişme

İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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28.06.2021 12:52:07
Uçurumdan düşen genç kızla ilgili yeni gelişme

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Çakal ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Çakal, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde bugün savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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