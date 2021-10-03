Uçuk bir gecede nasıl geçer?

Uçuk maalesef ki güzelliğe gölge düşüren viral bir enfeksiyondur. Bir kez vücuda uçuk virüsü girdiğinde sürekli tekrarlar. Ağrılı, kaşıntılı yaralara sebep olan uçuk nedir? Belirtileri neler? Nasıl hızlıca geçer? Sizler için araştırıp derledik...



Herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu uçuk yaşanır. Bu viral enfeksiyon ömür boyu tekrar edebilir. Dudaktaki uçuğa herpes labialis, cinsel bölgedeki uçuğa ise herpes genitalis denir. Ayrıca uçuk gözde, beyinde de çıkabilir.

Eğer güçlü bir bağışıklık sistemine sahipseniz uçuk bir hafta içerisinde müdahaleye ihtiyaç olmadan kendiliğinden geçer. Fakat ağrılı ve kaşıntılı yaralar varsa doktor tarafından verilen krem veya çeşitli ilaçlar kullanılabilir. İlerlemiş uçuk enfeksiyonlarında tedavinin olumlu bir sonuç vermesi uzun bir zaman alır. Bu yüzden erken dönemde doktora başvurmak önemlidir. Eğer yıl içerisinde birkaç kez uçuk yaşıyorsanız doktorunuz size antiviral tedavisi uygulayabilir.

Uçuk virüsü nasıl vücudumuza bulaşır?

Herpes Tip 1 virüsü genellikle çocukluk döneminde direkt deri teması (öpülme), ortak havlu gibi eşyalarla veya uçuk virüsü taşıyan kişinin tükürük salgısından çıkan damlacıkla kişiye bulaşır. Genellikle virüs 2-20 gün içinde kendini belli eder.

Dudaklarımızda neden uçuk çıkıyor?

Dudak bölgesinde çıkan uçuklar diğer bölgelere göre daha hafif geçer. Dudak çevresinde veya ağız çevresinde meydana gelen ve kabarcık şeklinde görülen bu uçuk genelde ağrıya sebep olmaz. Dudak bölgesindeki uçuklar uçuk kremleriyle birkaç gün içinde geçebilir. Uçuk kremleri eczanede reçetesiz olarak satılır.

Eğer dudağınızda uçuk varsa küçük çocukları ve bebekleri öpmemelisiniz. Çünkü uçuk virüsü çocuklarda ve bebeklerde ağır sonuçlar doğurabilir.

Dudak çevresinde oluşan uçuk için doğal bir tedavi var mı?

Dudak ve çevresinde oluşmuş uçuğu evde doğal yöntemlerle bir gecede kurutabilirsiniz. Bunun için bir çay kaşığı aloe vera jeline ihtiyacınız olacak. Aloe vera jelini doğrudan uçuğun üstüne sürüp 1-2 dakika bekletirseniz uçuğunz kuruyacaktır.

Vanilya özü de uçuğa iyi gelir ve mikropların çoğalmalarını önler. Kulak çubuğuna sürdüğünüz vanilya özünü uçuğun üzerine sürüp 2 dakika bekletebilirsiniz. Bu uygulamayı günde 4 defa yapabilirsiniz. Bu sayede uçuğunuz kuruyup iyileşecektir.

Nane yağı da uçuğa şifa olur. Pamukla nane yağını günde iki kez uçuğun üzerine sürebilirsiniz.

Unutmayın, uçuk çıktıktan sonra diş fırçanızı değiştirmeniz gerekir. Çünkü virüsler diş fırçanıza kolaylıkla yerleşip tekrar uçuk çıkarmanıza neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.