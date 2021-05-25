ABD merkezli taksi çağırma şirketi olan Uber korona ile mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul'da korona aşısı olamaya gidecek olan vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Haberi alanlar da Uber ücretsiz nasıl kullanılır? Uber aşı olana ücretsiz yolculuk nasıl olur? diye araştırmaya başladı. Korona aşısı olmak için devlet hastanesine gitmek isteyenler 40 liraya kadar Uber tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde dönüş de Uber tarafından karşılanacak. Peki Uber ücretsiz promosyon kodu nedir?

ABD merkezli taksi çağırma şirketi olan Uber korona ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul'da korona aşısı olamaya gidecek olan vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Haberi alanlar da Uber ücretsiz nasıl kullanılır? Uber aşı olana ücretsiz yolculuk nasıl olur? diye araştırmaya başladı. Korona aşısı olmak için devlet hastanesine gitmek isteyenler 40 liraya kadar Uber tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde dönüş de Uber tarafından karşılanacak. Peki Uber ücretsiz promosyon kodu nedir?

UBER korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların işine yarayacak çok önemli bir kampanya başlattı. Uber Ankara ve İstanbul'da aşı olamaya gidecek olan vatandaşları listelenen devlet hastanelerine ücretsiz gidiş dönüş yaptırabilecek. Yolcular her biri 40 TL'ye kadar olan 2 ücretsiz yolculuk yapabilecek. Vatandaşlar da ücretsiz Uber nasıl kullanılır, Uber aşı olana ücretsiz yolculuk nasıl olur, Uber ücretsiz promosyon kodu nedir, Uber İstanbul ve Ankara'da hangi hastanelerde ücretsiz, Uber hangi hastanelere ücretsiz getirip götürüyor? gibi soruları soruyor. İşte Uber'in ücretsiz seyehat kampanyasına dair detaylar...

Ücretsiz Uber nasıl kullanılır?

Korona (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye gidecek olan vatandaşları Uber ücretsiz olarak getirip götürebilir. Peki Ücretsiz Uber nasıl kullanılır? İşte Uber'i ücretsiz kullanma şartları;

1- Uber'i korona döneminde ücretsiz kullanmak için öncelikle promosyon koduna ihityacınız var. Promosyon kodu: UBERAŞI

2- Daha sonra Uber'in ücretsiz hizmet verdiği hastanelerin listesine bakıp gideceğiniz hastanenin listede olup olmadığını öğrenmelisiniz. Listeye bakmak için https://www.uber.com/tr/blog/turkiye-asilaniyor adresine gitmelisiniz.

3- Ücretsiz ulaşım hakkının her biri 40 TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuk olduğunu unutmayın.

4- Daha sonra Uber üzerinden aracınızı çağırıp yolculuk edebilirsiniz.

UBER'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ

Türkiye'de aşılama sürecine destek olmak için buradayız.

İstanbul ve Ankara'da aşı olacak kullanıcılarımızın devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. UBERAŞI kodu ile, aşağıda detaylı listesi bulunan devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuk sunuyoruz.

Promosyon kodunu kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir tanıdığınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz.

Promosyon kodu: UBERAŞI

UBER YENİDEN TÜRKİYE'DE

Uber'in yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen bir Uber Global sözcüsü ise şunları dile getirdi: “Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi, Uber Taksi'yle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul'da 2014'te hizmet vermeye başlayan Uber'i geçen yıla kadar 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanıyordu. Telefon uygulaması ise toplamda ise 4.5 milyon kişi tarafından indirilmişti.

UBER NEDİR?

Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım ağı şirketidir. Hizmetlerine, araç çağırma, yemek teslimi, paket teslimi, kuryecilik, yük taşımacılığı dahildir. Uber mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.