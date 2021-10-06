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TIMETURK / GENEL / Ücretsiz SMA testi ne zaman başlayacak? SMA taşıyıcı tarama testi başladı mı?

Ücretsiz SMA testi ne zaman başlayacak? SMA taşıyıcı tarama testi başladı mı?

Ücretsiz SMA testi ne zaman başlayacak? SMA taşıyıcı tarama testi başladı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce SMA taramasına ilişkin yapmış olduğu açıklamada 'Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak' demişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak. 'Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı KİT' programı kapsamında 800 bin adet tanı kiti için ihale açıldı. Test kitlerinin tesliminin ardımdan evlenecek çiftlere SMA taşıyıcı testi de yapılacak.

1 Saat Önce
2021-10-06 14:37:11
Ücretsiz SMA testi ne zaman başlayacak? SMA taşıyıcı tarama testi başladı mı?

Ücretsiz SMA testi ne zaman başlayacak? SMA taşıyıcı tarama testi başladı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce SMA taramasına ilişkin yapmış olduğu açıklamada "Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak" demişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak. "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı KİT" programı kapsamında 800 bin adet tanı kiti için ihale açıldı. Test kitlerinin tesliminin ardımdan evlenecek çiftlere SMA taşıyıcı testi de yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak" demişti. Bu açıklamadan sonra SMT tarama testi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak. Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak. Doğrudan temin yoluyla açılan ihale kapsamında istekliler, tekliflerini 8 Ekim'e kadar Genel Müdürlüğe iletecek. İhale sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk partide 200 bin adet kitin 30 gün içerisinde teslim alınması öngörülüyor. 60 gün içerisinde 300 bin, 90 gün içerisinde de son partide 300 bin adet tanı kiti yüklenici tarafından teslim edilecek. Tarama sonucunda SMA taşıyıcısı olduğu tespit edilen çiftlere tüp bebek yöntemi önerilecek ve embriyoya yönelik analiz ve müdahaleyle bebeğin sağlıklı doğması sağlanacak.

İlerleyen günlerde uygulamaya geçilecek

İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor. SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

SMA nedir?

SMA (spinal müsküler atrofi), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedenidir. Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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