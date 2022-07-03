Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arası tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri 'Müzekart GNS' dağıtacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından ücretsiz Müze Kart uygulamasıyla ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, ücretsiz Müzekart nasıl alınır? Müzekart başvurusu nasıl yapılır?

1 yıl geçerli olan müze kart, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GNS projesi kapsamında gençlere ücretsiz olarak verilecek. Konuyla ilgili olarak ücretsiz Müzekart GNS başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Ücretsiz Müzekart nedir? Ücretsiz Müzekart nasıl alınır? Müzekart başvurusu nasıl yapılır?

Müzekart başvurusu nasıl yapılır?

Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz Müzekart verileceği açıklandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sizler için hayata geçirdiğimiz Genç ne sever platformundan tanıtıma özel 18-25 yaş tüm gençlerimize Müzekart GNS hediyemiz!" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, başvuru için "http://gencnesever.com" adresini işaret etti.