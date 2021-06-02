Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?

Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenlerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan öğretmenler de kendilerine aşı randevusu verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı? Ücretli öğretmen korona aşısı yapılacak mı?

Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenlerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan öğretmenler de kendilerine aşı randevusu verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı? Ücretli öğretmen korona aşısı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Koca aşı olmayı bekleyen binlerce öğretmeni sevindiren açıklamayı yaptı. Aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirten Bakan Koca öğretmenlerin tümünün 7 Haziran'da aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan öğretmenler de kendi durumlarını merak etmeye başladı.

Ücretli öğretmenler aşı olacak mı?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yanında okullarda bir de ücretli öğretmen kadrosunda çalışan öğretmenler var. Ücretli öğretmenler korona virüs pandemisinde en ön saflarda yer alarak öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamalarını sağladı. Binlerce ücretli öğretmen kendilerine korona virüs aşı randevusu açılacak mı sorusunu soruyor. Peki ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlerin de 7 Haziran'dan itibaren aşılanacağı tahmin edilyor.

7 Haziran'da tüm öğretmenler aşılacak

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti. Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmak zorunlu mu?

Öğretmenlere korona virüs aşısının zorunlu olmayacağı öğrenildü. Ülkemizde zorunlu aşılama uygulaması bulunmuyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada"Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" demişti.

COVID-19 geçirenlere aşı yapılacak mı?

COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir.

Gebelikte aşı yapılır mı?

Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.