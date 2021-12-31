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Üç üniversiteden 43 personel alımı ilanı

TIMETURK / GENEL / Üç üniversiteden 43 personel alımı ilanı

Üç üniversiteden 43 personel alımı ilanı

31 Aralık 2021 tarihi ile Resmi Gazete'de İstanbul Teknik Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 37 personel alımı için ilan yayımladı. KPSS'den en az 50 puan almış olan adayların başvuru yapabileceği açıklandı.

2 Saat Önce
2021-12-31 10:57:50
Üç üniversiteden 43 personel alımı ilanı

Üniversiteler personel alımı ilanlarını yayımladılar. Resmi Gazetede 31 Aralık 2021 tarihi ile gelmiş olan ilanlara göre Munzur Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesine sözleşmeli personel alımı için 37 kişilik kadro ile ilan yayımladılar. KPSS'den en az 50 puan almış olan adayların başvuru yapabileceği ilan için Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı gerçekleştirilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları:

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları:

Üniversiteye Lise mezunu Temizlik personeli ve Teknisyen alınacak. Lisans mezunu ise Büro personeli alınacak.

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Munzur Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları:

1 Teknisyen, 9 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 20 Destek Personeli alımı yapılacak.

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Üç Üniversite Personel Alımı Ortak Başvuru Şartları:

Üniversitelere personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 veya 60 puan almış olmak gereklidir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacak.

Başvuru Süreci Başladı!

Üniversite personel alımı başvuru süreci başladı. 31 Aralık 2021 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 17 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Munzur Üniversitesi İlanın Tam Metni

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlanın Tam Metni

Kaynak: isinolsa.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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