Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiaları gündem oldu. Sevilen dizinin bu iddialar üzerine nihai bir karar verip vermediği merak edilmeye başlandı. Peki, Üç Kuruş final mi yapıyor?

Sevilen dizilerinizden biri olan Üç Kuruş'un final yapacağına dair iddialar var. Bunun üzerine ilgiyle takip edilen diziyle ilgili araştırmalar başladı. Dizinin hayranları, Show TV'nin sevilen dizilerinden Üç Kuruş'la ilgili bu iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor.

Dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi oldukça kalabalık ve renkli oyuncu kadrosuyla ekranları süslerken düşük reytinglerinden dolayı 28'inci bölümünde ekranlara veda edeceği iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ne kadar gerçek olduğu henüz bilinmese de eğer bu iddia doğruysa dizinin 30 Mayıs Pazartesi günü final yapma ihtimali bulunuyor.

.