Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü? İclal Aydın Üç Kız Kardeş'den ayrıldı mı?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'te Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın'ın dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Dizinin sezon finalinde hayatını kaybettiği gösterilen Nesrin'in yeni sezonda diziden ayrılıp ayrılmayacağı anlaşılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü? İşte dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın akıbeti.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi her Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla sevilen diziler arasında yer alan Üç Kızkardeş dizisi sezon finali ile kısa bir süreliğine ekranlara veda ediyor.

Yayına başladığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Üç Kızkardeş dizisi her bölümü ile büyük beğeni topladı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ekranlara kısa bir süreliğine veda edecek olan Üç Kızkardeş dizisi yeni sezona hazırlanmaya başlayacak.

Dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş sezon finali ile ekrana geliyor ve dizinin sezon finalinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın annesi Nesrin'in yatakta baygın halde bulunduğu gösteriliyor. Dizinin müdavimleri ise Nesrin karakterinin yeni bölümlerde olup olmayacağını merak ediyor.

Milyonlarca izleyici Nesrin karakterini yatakta baygın halde olduğunu görürken öldüğü düşünülüyor ve dizideki akıbeti sorgulanıyor. Dönüş, annesi Nesrin'i yatakta baygın olarak bulduktan sonra ağlayarak babasına seslenirken Nesrin'in nefes almadığı söyleniyor. Herkes Nesrin'in öldüğünü düşünmeye başlıyor.

Nesrin yani İclal Aydın'ın akıbeti ile ilgili edinilen bilgilere göre Nesrin karakterinin kalp krizi geçirerek diziden ayrılacağı öğrenildi. Mine'nin bebek itirafına çok üzülen ve kalp krizi geçiren Nesrin'in senaryo gereği hayatını kaybedeceği öğrenildi. Bu nedenle İclal Aydın, dizinin yeni sezon bölümlerinde olmayacak.