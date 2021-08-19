Üç cisim problemi nedir? Üç cisim problemi nasıl çözüldü? Fizik dünyasının çözülemeyen problemlerinden biri olan 3 cisim problemi çözüldü. 200 yılıdır çözülmeyi bekleyen üç cisim probleminin çözülmesi Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.

Üç cisim problemi nedir? Üç cisim problemi nasıl çözüldü? Fizik dünyasının çözülemeyen problemlerinden biri olan 3 cisim problemi çözüldü. 200 yılıdır çözülmeyi bekleyen üç cisim probleminin çözülmesi Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.

Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekliyordu. Fizik problemlerinin en ünlülerinden biri olan Üç cisim problemi nihayet çözüldü. 200 yıllık problem İsrailli 2 bilim insanı tarafından çözüldü. Peki Üç cisim problemi nedir? Üç cisim problemi nasıl çözüldü?

Üç cisim problemi nedir?

Üç cisim problemi, üç nokta kütle parçacıklarının karşılıklı kütle çekim etkileşimleri altındaki hareketini tanımlar. Bu, astrodinamikte çok çeşitli durumları kapsayan klasik bir sorundur. Ay'ın ve Güneş'in etkisi altındaki Dünyanın hareketi bu probleme örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, bu sorunun genel bir çözümü yoktur ve bu nedenle genellikle fiziksel muhakeme ile doğrulayan basitleştirilmiş formülasyonlar düşünülür.

Üç cisim problemi nasıl çözüldü?

Problem üç nokta kütle parçacığının karşılıklı kütle çekim etkileşimi dahilinde hareketini tanımlıyor. Örneğin Ay, Güneş ve Dünya arasında buna benzer bir çekim problemi yaşanıyor. 200 yıllın bu problem aynı zamanda kaos teorisinin temellerini oluşturan problemlerden biri.

İsrailli Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat bu problem üzerine yoğunlaştı. İki araştırmacı, üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesapladı. Bilim insanları daha sonra matematiğin "rassal yürüyüş" yöntemi ile ihtimal dahilindeki her sonucun nihai olasılıklarını birleştirerek sonuca ulaştı.

Çözüm sayesinde, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha ayrıntılı şekilde anlaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.