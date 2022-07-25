UBER Taksi indirim kodları 2022 | UBER indirim kodu Temmuz hangisi? ABD merkezli taksi çağırma uygulaması UBER geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yasaklanmıştı. UBER geçtiğimiz aylarda yeniden ülkemizde aktif hale gelmişti. UBER kullanıcılarına çeşitli indirim sağlamaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında sınırlı sayıda geçerli olan 2 kullanımlık yüzde 40 indirim kodu vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

UBER Taksi indirim kodları 2022 | UBER indirim kodu Temmuz hangisi? ABD merkezli taksi çağırma uygulaması UBER geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yasaklanmıştı. UBER geçtiğimiz aylarda yeniden ülkemizde aktif hale gelmişti. UBER kullanıcılarına çeşitli indirim sağlamaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında sınırlı sayıda geçerli olan 2 kullanımlık yüzde 40 indirim kodu vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

Tek bir tuşa basarak şehir içi yolculuk deneyimimizin keyfini çıkarın. Uber uygulamanızı açın, taksi çağırın ve yeniden yola çıkın. Uber Taksi yolculuğunuz sizi bekliyor

UBER Taksi indirim kodları 2022

Bu hafta geçerli 2 Uber Taksi yolculuğunuzda %40 indirim UBER'den kullanıcılarına hediye. Uygulamanıza TEMMUZ40 kodunu ekleyin, Uber Taksi çağırın, aracınıza binin ve %40 indirimin keyfini çıkarın.

UBER indirim kodu Temmuz hangisi?

UBER sürekli olarak vatandaşların kullanımı için indirim kodu veriyor. UBER indirimlerinden faydalanabilmek için UBER'e üye olmak gerekiyor. Üye olanlara UBER indiri kodları SMS ve Mail olarak bildiriliyor.

UBER indirim kodu sınırlı sayıda

Promosyon sınırlı sayıdadır ve 2 (iki) yolculuk için geçerlidir. Yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 30 TL'dir. Yalnızca Türkiye'de yapılan Uber Taksi yolculuklarında geçerlidir. Promosyon yalnız bu e-posta adresiyle ilişkili Uber hesabı ile kullanılabilir ve paylaşılamaz. Promosyon 31 Temmuz 2022, 23:55 tarihine kadar geçerlidir. Promosyon bahşiş, geçiş ücretleri ve ek ücretleri kapsamamaktadır ve diğer indirim veya promosyonlarla birleştirilemez. Uber, gerekli gördüğü hallerde promosyon koşullarında değişiklik yapma ve promosyonu sonlandırma hakkını saklı tutar. Promosyon Uber Taksi ürününün müsaitlik durumuna bağlıdır.