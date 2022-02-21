UBER taksi çağırma başladı mı? UBER yeniden mi başladı? UBER faaliyete geçti mi? Uzun süre ülkemizde faaliyet gösteren online taksi çağırma platformu UBER geçtiğimiz yıllarda yasaklanmıştı. UBER Türkiye'de sarı taksi çağırma üzerine yeniden faaliyete geçtiğini açıklamıştı. Taksi çağırma uygulaması olarak işleyişine devam eden UBER 'Siyah Taksi' adı altında 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı.

UBER taksi çağırma başladı mı? UBER yeniden mi başladı? UBER faaliyete geçti mi? Uzun süre ülkemizde faaliyet gösteren online taksi çağırma platformu UBER geçtiğimiz yıllarda yasaklanmıştı. UBER Türkiye'de sarı taksi çağırma üzerine yeniden faaliyete geçtiğini açıklamıştı. Taksi çağırma uygulaması olarak işleyişine devam eden UBER "Siyah Taksi" adı altında 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı.

UBER'den yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. UBER ülkemizde geçtiğimizz yıllarda yasaklanmıştı. UBER'im uygulamasına ve sitesine de erişim yasağı getirilmişti. Bu yasak geçtiğimiz aylarda kaldırılmıştı. Yeniden erişim sağlanmasınıdan sonra UBER sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" demişti.

UBER taksi çağırma başladı mı?

UBER ülkemizde sarı taksi ve turkuaz taksi çağırma hizmeti veriyordu. UBER sson hamlesined siyah taksilerin de hizmete alındığını duyurdu. UBER "Siyah Taksi" adı altında 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı.

UBER siyah taksi ücreti ne kadar?

Açılışı 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde miminum ücret ise 34 lira.

UBER siyah taksi ücretini UKOME belirleyecek?

İstanbul'da Uber Siyah Taksi'nin hayata geçirilmesinden büyük heyecan duyduklarını belirten Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Uber Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin düzenlemelerine göre faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve siyah renk lüks taksi kategorisinde çalışan araçlar tarafından sunulacak. Fiyatlandırma da yine UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacak. Hem yerli hem yabancı Uber kullanıcılarından yoğun talep bekliyoruz” dedi. .