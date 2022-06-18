TYT zor muydu? 2022 TYT sınavı zor mu, kolay mı? Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 YS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye milyonlarca aday katıldı. Sabah saatlerinde sına binalarını dolduran adaylar saat 10.15'te sınava alındı. Adaylar 2022 TYT Türkçe, Biyoloji zor mu, kolay mı sorularını sormaya başladı. Sınav sonunda eğitimcilerden ve adaylardan ilk yorumlar gelmeye başlanacak.

TYT zor muydu? 2022 TYT sınavı zor mu, kolay mı? Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 YS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye milyonlarca aday katıldı. Sabah saatlerinde sına binalarını dolduran adaylar saat 10.15'te sınava alındı. Adaylar 2022 TYT Türkçe, Biyoloji zor mu, kolay mı sorularını sormaya başladı. Sınav sonunda eğitimcilerden ve adaylardan ilk yorumlar gelmeye başlanacak.

Aygün YKS'ye başvurularla ilgili sayıyı da açıkladı. Aygün açıklamasında şunları söyledi: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak." Milyonlarca kişinin girdiği YKS sınavının ilk ourumu olan TYT'den çıkan adaylar sınavın zor mu kolay mı olduğunu araştırmaya başladı.

2022 TYT sınavı zor mu, kolay mı?

TYT sınavı henüz sona ermedi. YTY sınavı sona erdikten sonra sınavdan çıkan adayların görüşüne göre TYT'ni zor mu yoksa kolay mı olduğu anlaşılacak. Geçtiğimiz sene sınava iyi hazıralnan öğrenciler 2021 TYT sınavında sadece bir kaç sorunun zor olduğunu ve bu soruların sınavda belirleyici olacağını ifade etmişti.

TYT zor muydu?

2022 yılında yapılan TYT sınavının zor mu kolay mı olduğuna dair eğitimcilerin analizleri önümüzdeki saatler yapılacak.

1 net yapan üniversite tercihi yapıcak

2022 yılında YKS'de baraj uygulaması kalktı. Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. 1 net yapan adaylar üniversite için tercih hakkı kazanacak