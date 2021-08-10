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TIMETURK / GENEL / TYT yeni baraj puanı kaç oldu? TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi? TYT 140 puan alan tercih yapabilecek mi?

TYT yeni baraj puanı kaç oldu? TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi? TYT 140 puan alan tercih yapabilecek mi?

TYT yeni baraj puanı kaç oldu? TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi? TYT ve AYT baraj puanları düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.' dedi.

7 Saat Önce
2021-08-10 17:07:11
TYT yeni baraj puanı kaç oldu? TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi? TYT 140 puan alan tercih yapabilecek mi?

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TYT yeni baraj puanı kaç oldu? TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi? TYT ve AYT baraj puanları düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi.

TYT yeni baraj puanı kaç oldu?

Cumhrubaşkanı Erdoğan açıklamasında YKS baraj puanın düşürüldüğünü duyurdu. Peki yeni YKS barajı kaç oldu. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 barajı uygulanacak.

TYT barajını geçemeyen tercih yapabilecek mi?

200 ile 2020 bin arasında aday yeni YKS barajının düşürülmesiyle tercih yapabilecek. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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