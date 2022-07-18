TYT puanı 2023'de geçerli mi? 2022 yılında YKS sınavında önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemlisi YKS'de baraj uygulamasının kaldırılması oldu. Ayrıca 2 yıl geçerli olan 200 üstü TYT puanının geçerlilik süresinde de değişiklikler yapıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için sabırsızlanan adaylar TYT puanı kaç yıl geçerli? TYT puanı 2023'te kullanılacak mı? sorularına yanıt arıyor.

TYT puanı kaç yıl geçerli? TYT puanı 2023'te kullanılacak mı? TYT puanı 2023'de geçerli mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 YKS sınav conuçları 18 Temmuz'da açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişi tercih sürecine başlıyor. Hayallerindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak için en iyi tercihi yapmak için kolları sıvayan adaylar üniversite ve bölüm araştırmalarına başladı.

TYT puanı kaç yıl geçerli?

200 puan ve üstü TYT puanlarının kullanım süresi de yeniden düzenlendi. Buna göre daha önce TYT puanlarının kullanımı bir sonraki yıla bırakılabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile TYT puanları bir yıl geçerli olacak.

TYT puanı 2023'te kullanılacak mı?

200 ve üzeri TYT puanı alanların puanları 2022 YKS'den itibaren bir sonraki yıl kullanılamayacak. Yani 2022'nin TYT puanı 2023 yılında kullanım dışı olacak.

TYT puanı 2023'de geçerli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün merakla beklenen TYT puanı kullanım süresi düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır."

TYT nedir?

YKS'nin birinci oturumudur. Üniversite sınavı olan YKS'nin ilk oturumu TYT'ye katılım zorunludur. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. TYT ve AYT için baraj puanı kaldırıldı. Adayların tercih yapabilmeleri için Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapması yeterli olmaktadır . Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikaydı. 2022 senesinde yayımlanan kılavuza göre sınav süresi 165 dakika olmuştur. Artık adayların TYT puanını bir sonraki sene kullanma hakkı ise geçersiz sayılmıştır.