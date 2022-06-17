TYT bu sene zor mu olacak? 2022 YKS soruları zor mu kolay mı olacak? YKS (AYT-TYT) Türkçe, Matematik, Sözel, Sayısal zor mu, kolay mı olacak? 2022 yılında YKS'de büyük değişikliğe gidildi. YKS'de barajın kaldırılması ve TYT'de sürenin uzatılmasına adaylar oldukça fazla sevindi. Ancak TYT'de sürenin uzaması ile soruların zor olup olmayacağı bazı vatandaşlar ve veliler tarafından merak edilmeye başlanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklaması ile süre uzatımının YKS'de soruların zor yada kolay olması ile ilgisinin olmadığının altını çizdi.

TYT bu sene zor mu olacak? 2022 YKS soruları zor mu kolay mı olacak? YKS (AYT-TYT) Türkçe, Matematik, Sözel, Sayısal zor mu, kolay mı olacak? 2022 yılında YKS'de büyük değişikliğe gidildi. YKS'de barajın kaldırılması ve TYT'de sürenin uzatılmasına adaylar oldukça fazla sevindi. Ancak TYT'de sürenin uzaması ile soruların zor olup olmayacağı bazı vatandaşlar ve veliler tarafından merak edilmeye başlanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklaması ile süre uzatımının YKS'de soruların zor yada kolay olması ile ilgisinin olmadığının altını çizdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve 3 milyondan fazla adayın katılmasının beklendiği YKS sınavına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda hatırlanacağı üzere YKS'de önemli değişiklikler yapılmıştı. YKS'de uygulanan baraj kaldırılmış ve TYT'de sürenin 30 dakika daha uzatılmasına karar verilmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra YKS'de soruların sorlaşıp zorlaşmayacağı merak ediliyordu.

2022 YKS soruları (TYT-AYT) zor mu kolay mı olacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan gelen açıklama velileri ve öğrencileri sevindirdi. Özvar, bu yıl sınavda yapılan iki önemli değişikliğe dikkat çekti. Özvar, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik testlerinde baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını, sürenin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını hatırlattı. Yapılan değişiklikler ile adayların stresini azaltmayı ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını belirten YÖK Başkanı, "Sınav süresi ile soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok" dedi.

TYT bu sene zor mu olacak?

TYT sınavının zor mu kolay mı olduğuna 18-19 Haziran'dan sonra tamamlanacak olan oturumların ardından sınava girenler karar verecek. Sınav henüz yapılmadığı için bu soruya yanıt vermek imkansız. .