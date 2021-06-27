TYT-AYT soru kitapçığı PDF yayınlandı | 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı bu linkte | 2 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavında ter döktü. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar YKS'de ter döktü. 26 Haziran'da başlayan YKS maratonu 3 oturumda yapıldı ve 27 Haziran'da sona erdi. YKS sınavından çıkanlar YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını dört gözle bekliyordu. YKS'ye girenler 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı PDF indirme seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları v e cevapları açıklandı mı? ÖSYM'den gelen duyuru ile binlerce kişi YKS soruları ve cevap anahtarının indirmeye başladı.

TYT-AYT soru kitapçığı PDF yayınlandı | 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı bu linkte | 2 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavında ter döktü. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar YKS'de ter döktü. 26 Haziran'da başlayan YKS maratonu 3 oturumda yapıldı ve 27 Haziran'da sona erdi. YKS sınavından çıkanlar YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını dört gözle bekliyordu. YKS'ye girenler 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı PDF seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları v e cevapları açıklandı mı? ÖSYM'den gelen duyuru ile binlerce kişi YKS soruları ve cevap anahtarının indirmeye başladı.

2021 yılında yapılan YKS'ye 2 milyondan fazla kişi katıldı. Yıllarca beklenen sınav 27 Haziran'da yapılan YDT oturumu ile sona erdi.

YKS'de başlangıç oturumu 26 Haziran'da TYT sınavıyla yapılmıştı. İkinci gün AYT sınavı ve ardından TDT ile YKS maratonu geride kaldı. Sınavdan sonra milyonlarca öğrenci ve velinin aklında sınav soruları ve cevap anahtarının ne zamana açıklanacağı kaldı. 2021 YKS sınavından sonra sınava giren adaylar YKS soruları indirme linki seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Peki YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF formatında nasıl indirilir? İşte 2021 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir seçeneği...

TYT-AYT SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

26 Haziran 2021'de başlayan YKS marotunu geride kaldı. Adaylar sınavlardaki persormaslarını öğrenmem için YKS soru kitapçıpı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevapları açıklandı. İşte TYT-AYT ve YDT soruları ve cevap anahtarları...

2021 TYT SORULARINA NEREDEN BAKILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, 'http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf' adresinden erişebilirsiniz

2021 AYT SORULARINA NEREDEN BAKILIR?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sorularına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf"den erişim sağlanabilir.

YDT SORULARINA NASIL BAKILIR?

YKS'nin son oturumu olan YDT'ye giren binlerce kişi YDT soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte 2021 YDT soruları ve cevap anahtarları...

ALMANCA

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

ARAPÇA

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

FRANSIZCA

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İNGİLİZCE

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

RUSÇA

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf

ÖSYM'DEN YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI DUYURUSU

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.