Twitch Amouranth kimdir? Amouranth olayı nedir? Amouranth gerçek adı nedir? Twitch fenomeni Amouranth yayın sırasında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Amouranth eşinin kendisine zorla Twitch yayıncılığı yaptırdığını, banka hesaplarına el koyduğunu gözyaşları içinde anlattı. Amouranth kocasıyla aralarındaki mesajlaşmaları da ifşa etti. Peki Twitch yayıncısı Amouranth kimdir? İşe detaylar...

Twitch Amouranth kimdir? Amouranth olayı nedir? Amouranth gerçek adı nedir? Son zamanlarda oldukça popüler Twitch ile geniş kitlelere ulaşan fenomenlerin sayısı bir hayli arttı. Dünya çapında Twitch fenomeni olarak bilinen Amouranth ise yayın sırasında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Amouranth eşinin kendisini tehdit ederek yayın yapmaya zorladığını, süslü bir hapishanede yaşadığını açıkladı. Tehditlerle yayın yaptığını söyleyen Twitch fenomeni Amouranth gözyaşlarına da hakim olamadı. Yaşanan gelişmelerden sonra Twitch yayıncısı Amouranth'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Twitch Amouranth olayının detayları...Twitch Amouranth kimdir?

Amouranth olayı nedir?

Sosyal medya yayın platformu Twitch'in dünyaca ünlü fenomenlerinden olan Amouranth gündeme bir itiraf ile geldi. Amouranth açıklamasında eşinin kendisine zorla yayın yaptırdığını, içi kan ağlaya ağlaya yayın yaptığını açıkladı. Aynı zamanda eşinin tüm banka hesaplarına el koyduğunu anlatan Amouranth yetkililerden yardım da istedi. 28 yaşındaki Amerikalı yayıncı kocasının kendisini köpeklerini öldürmekle tehdit ettiği belirtti. Kocasının mesajlarını da ifşa eden Amourant, kazandığı paraların kuş barınağı gibi yerlere bağış yapılarak yok edilmesiyle tehdit edildiğini bildirdi. Kocası ile yüzleşen ve msajlarını ifşa eden Amouranth Twitch dünyasında gündem oldu.

Twitch Amouranth kimdir

Amouranth 28 yaşında Amerikalı Twitch yayıncısıdır.

Oldukça popüler olan Amouranth son paylaşımı ile herkesi ters köşe yaptı. Amouranth eşinin kendisini zorla çalıştırdığını ve yayın yapmaya zorladığını açıkladı. Tüm parasına da el konulduğunu açıklayan Amouranth yetkililerden yardım istedi.

‘Süslü bir hapishanede' yaşadığını söyleyen Amouranth bir anda gündem oldu.

Amouranth, 2 Aralık 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston, Teksas eyaletinde dünyaya geldi.

Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan Twitch yayıncısı Amouranth'un çocukluğunda video oyunları oynamakla ve anime videoları izlemekle geçirdi.

Kostim tasarım işleriyle de bir süre ilgilenen Amouranth Twitch yayınları ile ünlendi.

Üniversite yıllarında moda tasarımı ve tiyatro kostüm tasarımı derslerini alan Amouranth, Houston Grand Opera ve Houston Balesi'nde kostüm tasarımcısı olarak yer aldı.

Amouranth gerçek adı nedir?

Twitch yayıncısı Amouranthûn gerçek adı Kaitlyn Siragusa'dır.

Twitch Amouranth kaç yaşında?

Sosyal medya platformu Twitch'te geniş kitlelere ulaşan Amouranth 28 yaşındadır.

Twitch nedir?

twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu. Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuştur. Haziran 2011'de genel ilgi alanı olan yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak sunulan site, öncelikle video oyunlarının canlı akışına odaklanıyor. Her ay 43 milyondan daha fazla izleyiciye hizmet vermektedir. Ortalama izlenme süresi ise 1,5 saattir. Şubat 2014'te ABD'de internet trafiğinin en büyük dördüncü kaynağı olarak belirlenmiştir.

Eylül 2014 yılında Twitch, Amazon tarafından 970 milyon Amerikan doları karşılığında satın alınmıştır. daha sonra şirketin abonelik hizmeti Amazon Prime ile sinerjilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Twitch daha sonra Curse LLC'ni satın aldı.

Bilgilere göre, Twitch'in Temmuz 2020'de yaklaşık 7,46 milyon aktif yayıncısı vardı. Günlük izleyici 15 milyon, aylık kullanıcı sayısı 180 milyon olarak belirlendi.

Twitch oyunların gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Büyük turnuvalar, elektronik spor karşılaşmaları, bireysel oyunlar ve oyunlarla ilgili sohbetler de site vasıtasıyla izlenebilmektedir.