TV'de bugün ne var? 21 Haziran Salı günü TV yayın akışı
Televizyon izleyicileri 21 Haziran 2022 Salı günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Peki, 21 Haziran salı aksamı kanallarda ne var? Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Gül Masalı, Senden Daha Güzel, Survivor All Star, Olanlar Oldu ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran TV yayın akışı...
2022-06-21 16:09:05
Televizyon izleyicileri 21 Haziran Salı günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici merakla takip ettikleri dizinin yeni bölümlerini bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. Peki 21 Haziran Salı günü kanalların yayın akışında neler var?21 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam (Yabancı Sinema)
02:15 İntikam (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
22:30 Sevmek Zamanı
01:10 Gül Masalı
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:55 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Seversin
02:15 Gelinim Mutfakta
04:45 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:15 Gizli Saklı
01:45 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)
03:45 İnadına Aşk
05:45 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:25 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
08:00 Tozkoparan
10:50 Bir Aş Hikayesi
11:20 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
04:20 Bir Aş Hikayesi .
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