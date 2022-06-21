TV'de bugün ne var? 21 Haziran Salı günü TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 21 Haziran 2022 Salı günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Peki, 21 Haziran salı aksamı kanallarda ne var? Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Gül Masalı, Senden Daha Güzel, Survivor All Star, Olanlar Oldu ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Haziran Salı günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici merakla takip ettikleri dizinin yeni bölümlerini bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. Peki 21 Haziran Salı günü kanalların yayın akışında neler var?21 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam (Yabancı Sinema)

02:15 İntikam (Yabancı Sinema)

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

22:30 Sevmek Zamanı

01:10 Gül Masalı

04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:55 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Seversin

02:15 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:15 Gizli Saklı

01:45 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)

03:45 İnadına Aşk

05:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:25 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

08:00 Tozkoparan

10:50 Bir Aş Hikayesi

11:20 Masumlar Apartmanı

15:15 Gönül Dağı

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

04:20 Bir Aş Hikayesi .