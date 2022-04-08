Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41. Bakım Onarım Müdürlüğü AR-GE bölümünde yer alan mühimmat deposunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı." bilgisi paylaşıldı.

Askeri alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. .