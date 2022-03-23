TÜVTÜRK'ten araç muayene randevu ücreti var mı? TÜVTÜRK randevu almak ücretli mi? Araçlarını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ten randevu alanlar için uyarı yapıldı. Daha önce yüzlerce kişi araç muayene randevusu almak için internet sitesine girdiğinde randevu ücreti ödedi. TÜVTÜRK yaptığı son uyarıda araç muayenesi randevu ücreti olmadığını, bunun ödenmemesi gerektiğini söyledi. Çeştili internet siteleri randevu almak için kullanıcılardan ücret talep ediyor. TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinde başvuru ücreti istenmiyor.

TÜVTÜRK'ten araç muayene randevu ücreti var mı? TÜVTÜRK randevu almak ücretli mi? Araçlarını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ten randevu alanlar için uyarı yapıldı. Daha önce yüzlerce kişi araç muayene randevusu almak için internet sitesine girdiğinde randevu ücreti ödedi. TÜVTÜRK yaptığı son uyarıda araç muayenesi randevu ücreti olmadığını, bunun ödenmemesi gerektiğini söyledi. Çeştili internet siteleri randevu almak için kullanıcılardan ücret talep ediyor. TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinde başvuru ücreti istenmiyor.

Yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. TÜVTÜRK araç muayen randevusu almak isteyenler bazı internet sitelerine ve çağrı merkezlerinin başvuru ücreti ödemek zorunda kalıyor. Ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edilmesi, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

TÜVTÜRK'ten araç muayene randevu ücreti var mı?

TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan randevu ücreti olmadığını, bunun ödenmemesi gerektiğini belirtti. Koray Özcan açıklamasında şunları söyledi: "TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler."

TÜVTÜRK randevu almak ücretli mi?

Özcan açıklamasına şöyle devam etti "Öncelikle bizim resmi internet sitemiz var, 'www.tuvturk.com.tr/'... Buradan vatandaşlar ücretsiz ve çok kolay bir şekilde randevu alabilirler. '0850 222 88 88' de bizim çağrı merkezimiz. Buradan da yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde alabilirler. E-devlet'te de 'araçlarım' hizmeti sekmesi var. Bu bölümden de çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair çeşitli araçların bilgilerini görebilirler hem de randevularını alabilirler. Bu hizmeti şu ana kadar 2 milyon kişi kullandı. En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir. Bu kadar basit. 25 site kapatıldı şu ana kadar. Biz fark ettikçe tekrardan dava açıyoruz. Tekrardan kapattırmaya uğraşıyoruz ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlarımızın konuda bilgi sahibi olması önemli" değerlendirmesinde bulundu." diye konuştu.

TÜVTÜRK nedir?

TÜVTÜRK Türkiye'de araç muayenelerini gerçekleştiren kurumdur. Tüvtürk araç muayenesi için öncelikle araç sahiplerinin randevu alması gerekiyor.

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