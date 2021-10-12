Tuvalet eğitiminde çocuğu ödüllendirmek önemli

Tuvalet eğitimi zaman gerektirir. Bu yüzden anne ve babalar çok sabırlı olmalıdır. Çocuğa yanlış bir tutum sergileyip işlerin daha da kötü bir hale gelmesini önlemelilerdir. Peki tuvalet eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tuvalet eğitiminde ceza vermek doğru mu? Tuvalet eğitiminde ödüllendirmek doğru mu? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Tuvalet eğitimi anne ve babaların sabrını zorlayabilen, zor bir süreçtir. Unutmayın, çocuğun tuvalet eğitimindeki başarısı sizin ona uygun bir tuvalet eğitimi vermenize bağlıdır. Çocuğunuzun gayretini hep desteklemeli, hızlı bir sonuç almak için onu zor duruma sokmamalısınız. Çocuğunuzu başardığı zaman övmeli kucaklamalı, hata yaptığında ise üstünde durmadan, onu üzmeden düzeltmeye çalışmalısınız.

Çocuklara tuvalet eğitiminde ceza vermek, azarlamak, küçük düşürmek hem çocuğun kendini kötü hissetmesine, anne ve babasıyla arasındaki güven duygusunun zarar görmesine hem de tuvalet eğitiminin beklenenden çok daha uzun sürmesine neden olur.

Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğu nasıl anlaşılır?

Tuvalet eğitimine şu yaşta başlanmalıdır diye bir şey söylenemez. Çünkü tuvalet eğitimi için doğru bir yaş yoktur. Her çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi biriciktir, kendine özeldir. Bu yüzden her çocuk farklı bir zaman diliminde hazır olabilir. Fakat genel olarak çocuklar tuvalet eğitimine 18 ve 24. aylar arasında hazır hale gelirler. Fakat bazı çocuklar tuvalet eğitimi için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. 30. ayda veya daha sonrasında hazır olan çocuklar da vardır. Çocuk size bazı işaretlerle hazır olduğunu hissettirecektir. Çocuğun tuvalet eğitimine duygusal olarak hazır olması gerekmektedir. Eğitime istekli olmalı, size karşı gelmemeli ve korkmamalıdır. Direnç gösteren çocuk eğitime hazır değildir. Bir süre bekleyip sonra tekrar denemeniz daha iyi olacaktır.

Eğer çocuğunuzun bezi gün içerisinde 2 saat kuru kalıyorsa, çocuk uykusundan altını ıslatmamış olarak kalkıyorsa, bağırsak hareketleri gayet düzenliyse, kakasını yapma zamanını tahmin edebiliyorsanız, yüz ifadesiyle veya sözleriyle çişini veya kakasını söylüyorsa, çocuk basit talimatları uygulayabiliyorsa, kıyafetlerini çıkarmaya yardımcı olabiliyorsa, lazımlık veya tuvalet kullanma konusunda hevesliyse, bezi takmak istemiyor iç çamaşır giymek istiyorsa tuvalet eğitimine hazır olduğu düşünülebilir.

Hangi durumlarda tuvalet eğitimi ertelenmeli?

Eğer yeni bir eve taşındıysanız veya taşınacaksanız, bebek bekliyorsanız ya da yakın zamanda yeni bir bebek doğurduysanız, ailede önemli ve olumsuz bir haber yaşandıysa tuvalet eğitimini bir süre ertelemek sizin için de çocuk için de en doğru olandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.