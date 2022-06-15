TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis Grubu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarını da sert bir dille eleştiren Erdoğan 'Sen bize dış politikada bize ders veremezsin. Önce haddini bileceksin.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Orhan Turan'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan'ın hayatı ve biyografisi...

TÜRKOFED Başkanlığını yapan Orhan Turan, Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) başkanı oldu. Orhan Turan'ın açıklamaları ve demeçleri zaman zaman ülke basınında geniş yer ediniyor. Son olarak TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ülke ekonomisi hakkında yaptığı bir değerlendirmede "TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz" dedi. Erdoğan ise TÜSİAD Başkanı Turan'a açıklamalarından ötürü sert tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında "TÜSİAD'ın başına gelen kişi, sen bize dış politikada bize ders veremezsin. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz. Eğer TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın, CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz." dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir?

ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan aynı zamanda TÜSİAD Başkanıdır.

Orhan Turan halen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED'in başkanlığını yürütüyordu.

Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

Milliyet Gazetesi, CNNTürk ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo'da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev almaktadır. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

Orhan Turan ne iş yapıyor?

Orhan Turan ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı göervini üstleniyor.

ODE Yalıtım hakkında

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1998 yılında Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 6 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.

ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistren ısı yalıtım malzemesi, ODE Membran markasıyla polimer bitümlü su yalıtım örtüleri, ODE Starflex markasıyla ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amaçlı kullanılan cam yünü ve ODE R-Flex markasıyla da elastomerik kauçuk köpüğü esaslı tesisat yalıtım malzemesi üretmektedir.

6 kıtaya ihracat yapan ODE, Eskişehir Üretim Tesisinin devreye girmesinin ardından İhracat kapasitesini daha da artırarak Türkiye'de su yalıtım pazarının lideri olmuştur.

TÜSİAD nedir?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. TÜSİAD'ın başkanı Orhan Turan'dır.

Daha önceleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükûmete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdiler. 1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. 12 önde gelen sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükûmet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı. Hükûmetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükûmetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti. 18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da derneğin adı değiştirildi. .