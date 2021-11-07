Turşunun içindeki sarımsak neden yeşilleniyor?

Evlerimizde çeşit çeşit birbirinden lezzetli turşular kuruyoruz. Fakat turşularımızın içerisine koyduğumuz sarımsakların yeşillendiğini görebiliyoruz. Turşuların içindeki sarımsaklar neden yeşilleniyor? Yeşillenen sarımsak yenilebilir mi? Turşumuz çöp mü oldu? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Birçok insan hazır almaktansa evde kendi turşusunu kendi kuruyor. Lahana turşusu, kornişon turşusu, karışık turşu... Hepsi birbirinden lezzetli ve vücudumuza faydalı. Fakat bazen kurduğumuz turşunun içerisinde bulunan sarımsakların yeşillendiğini, mavi bir renge büründüğünü görüyoruz ve endişeleniyoruz. Acaba turşu bozuldu mu? Bütün malzeme, bütün emek çöpe mi gidecek?

Sarımsaklar turşu içerisinde neden renk değiştiriyor?

Beyaz renkli sarımsakların turşu içinde kullanıldığında yeşilden maviye dönen bir renge bürünmesi oldukça yaygın görülen bir durum. Bu durumla karşılaşıldığında ilk olarak akla sarımsağın bir soruna sahip olduğu geliyor. Kimisi ise yerli olan sarımsakların değil Çin menşeili sarımsakların böyle bir duruma neden olduğunu düşünüyor. Ancak işin aslı hiç de böyle değildir. Evet, Çin sarımsaklarında bu durum oldukça yaygın görülür. Fakat yerli sarımsaklarda, hatta kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz sarımsakta da böyle bir duruma rastlayabilirsiniz.

Sarımsağın turşu içerisinde yeşil ve mavi bir renge bürünmesi kimyasal reaksiyon yüzündendir. Bu durum bakır kükürt reaksiyonudur. Sarımsağın içerisinde kükürt bulunur. Kükürt bakır ile temas edince ortaya bakır sülfat çıkar. Bakır sülfat mavi, yeşil bazen de mavi-yeşil renktedir.

Turşunun içerisindeki bakır nereden geliyor?

Bakır sülfatın ortaya çıkması için çok miktarlarda bakıra gerek yoktur. Çok az miktardaki bakır da sarımsakların renk değiştirmesine neden olabilir. Kullandığınız sirkenin içerisinde bakır bulunuyor olabilir. Bu yüzden sarımsağın renk değiştirmesi durumu sirke ile kurulan turşularda görülür.

Sirkede bakır olmasa da turşu kurulurken kullanılan su ve kullandığınız araçlar da bakır içeriyor olabilir.

Turşunun içerisinde maviye, yeşile dönen sarımsak yenilebilir mi?

Turşunun içerisinde renk değiştiren sarımsak tüketilebilir, hiçbir sorun yoktur. Çünkü renk değiştiren sarımsağın vücudumuzun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Ayrıca görüntüsü değişen sarımsağın tadı ve kokusu değişmeyecektir. Turşunuzun ziyan olduğunu düşünmeyip, vakti gelince açıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.