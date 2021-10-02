Turşu suyu çok güçlü bir probiyotiktir. Bu özelliği sayesinde de vücutta virüslerle savaşır. Turşu suyu aynı zamanda enfeksiyon hastaları için de doğal bir ilaçtır. Peki turşu suyuna bal ekleyin desek? Şaşırdınız değil mi? Ön yargılı yaklaşmayın, faydalarını duyduktan sonra siz de denemek isteyeceksiniz...

Turşu sebze ve meyvelerin tuzlu ve sirkeli suda bekletilmesiyle hazırlanır. Turşular insan sağlığına çok faydalıdır. Sofralarımızı süsleyen, yemeklerimize eşlik eden turşu eski dönemlerde tıbbi tedavilerde bile kullanılmıştır.

Turşu ilk olarak yüzyıllar öncesinde Arkaik kültüründe yapılmaya başlanmıştı. Büyük toprak küplerde yapılan turşu ticarette ciddi bir yere sahipti.

Turşu genellikte salatalık, biber, beyaz lahana, yeşil domates, acur gibi sebzelerden, ayva, elma, erik gibi meyvelerden hazırlanır. İçerisine defne yaprağı, tane karabiber, limon, sarımsak, kereviz yaprağı, dereotu, maydanoz da eklenilerek lezzetlerdirilen turşu hem çok faydalı hem de çok lezzetlidir.

Turşu suyu kas aralarında biriken toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar ve kas kasılmalarına iyi gelir. Böbrek üstü bezlerini çalıştırır ve vücutta sıvı dengesini sağlar. Bağışıklık sistemine iyi gelip hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi sağlar. Vücutta yağ birikimini engeller. Yemek sonrası yaşanan mide hastalıklarını azaltır. Kandaki şekeri dengeler. Unutkanlığa iyi gelir ve alzheimerdan korur.

Turşu suyuna bal eklerseniz...

Vücutta kan seviyesi ve kalsiyum oranı dengede olursa ileri yaşlarda kas ve kemik tutulması riski çok daha az olur. Turşu suyunda çok fazla miktarda kalsiyum vardır. Bu sayede kas ve kemik tutulmalarını engeller. İçerisine bal katıldığında ise yararı iki katına çıkar.

Yağlı yemekler yedikten sonra mide ekşimesi yaşıyorsanız turşu suyuna bal karıştırıp içtiğinizde ekşimenin gittiğini göreceksiniz.

Faranjit sorunuyla mücadele ediyorsanız ballı turşu suyu vücudunuza antibiyotik etkisi yapacaktır. Ayrıca düzenli olarak tüketilen ballı turşu suyu kuru öksürüğü önlemeye yardımcıdır.

Ballı turşu suyu antibakteriyeldir. Bu sayede bağırsak ve midedeki fazla toksinleri idrarla dışarı atmaya yardım eder.

Ballı turşu suyu yemek borusunda oluşma ihtimali olan kanserli hücreleri azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.