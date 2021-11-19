Turşu kavanozunda oluşan koku nasıl geçer?

Yazın boş durmadık, şifa deposu sebzelerden mis gibi turşular hazırladık. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte turşular bir bir bitmeye başladı. Fakat turşular bitince kavanozların çok kötü koktuğunu fark ettik. Peki bu kokudan nasıl kolay bir şekilde kurtulabiliriz? Sizler için araştırdık...



Yaz mevsiminin sonunda hiç boş durmadık. Sebzelerden mis gibi şifa deposu turşular kurduk. Tek tek açılmaya ve bitmeye başladılar bile! Fakat turşu bitince kavanozların bazılarının çok kötü koktuğunu fark edebiliyoruz. Bu kötü koku oldukça sık görülen bir problem. Sirke, meyve ya da sebze ve kaya tuzu bir araya gelince kimyasal bir tepkime oluşuyor ve bu da çok ağır bir kokuya neden oluyor.

Eğer bu kavanozları tekrar kullanmak istiyorsanız mutlaka kokuyu yok etmek için bir işlemden geçirmeniz gerekiyor. Birkaç pratik yöntem sayesinde bu kokulardan kurtulmak mümkün. Gelin birlikte bakalım...

Turşu kavanozunun içerisinde oluşmuş kötü kokudan nasıl kurtulmak gerekir?

Turşunuz bitince kavanozu yıkadınız fakat buna rağmen içinin çok kötü koktuğunu fark ettiniz. Birkaç defa yıkadınız fakat o rahatsız edici koku bir türlü geçmedi. Böyle bir durumla karşılaştığınızda neler yapabileceğinize birlikte bakalım...

Karbonat ile turşu kavanozundaki kötü koku nasıl geçer?

Kötü kokuya sahip olan turşu kavanozunu ilk olarak ağzına kadar sıcak suyla doldurun. Daha sonra bu suyun içerisine bir yemek kaşığı karbonat ilave edin ve kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. Bu şekilde bir saat beklemesini sağlayın. Bir saatin sonuna gelince kavanozun kapağını açın ve içerisindeki suyu lavaboya dökün. Kavanozu güzel bir şekilde yıkayın. Bu sayede turşu kavanozunun içerisindeki kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

Kuru hardal ile turşu kavanozundaki kötü koku nasıl geçer?

Bu biraz daha vakit isteyen bir seçenek. Fakat işe yarıyor. Öncelikle bir karışım hazırlamanız gerekecek. Bir litre suyun içerisine bir çay kaşığı kuru hardal koyup karıştırın. Bu karışımı kavanozun içerisine doldurun. Yirmi dört saat boyunca kavanozu kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Yirmi dört saatin sonunda kavanozun içerisini boşaltıp güzelce yıkayın. Kuru hardak kötü kokuyu içerisine hapsedecek ve bu sayede turşu kavanozunun içerisinde oluşmuş kötü koku gidecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.