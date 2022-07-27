Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?

Turpun faydaları neler? Turpun zararı var mı? Turp, turpgiller familyasından sebze olarak tüketilen bir bitki türü olarak adlandırılmakta.

Turp besininmeyvesi etli ve genelde beyaz renktir. Kara turp, beyaz turp, kırmızı turp gibi birçok çeşitleri vardır. Her bir turp çeşidinin kendi arasında birçok faydası mevcuttur. Sizler için turp besinin mucizelerine değineceğiz. İşte tüm detaylar.

TURP NEYE İYİ GELİR?

Turp sebzesi nelere iyi gelir? Sofralarımız süsleyen sağlıklı ve lezzetli turp sebzesi besin değeri yüksek bir sebzedir. Turp, cildin dostudur: Her gün turp düzenli bir şekilde tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korumaya fayda sağlar.

TURPUN FAYDALARI NELER?

Yaşlanmayı önler.

Kana verilen oksijeni arttırır.

C vitamin deposudur.

Kan basıncını düzenler.

Bağışıklik sistemini güçlendirir.

Beyaz turp metabolizmayı Güçlendirir.

Beyaz turp Kemik Erimesini Önler.

Karaciğer Dostudur.

TURPUN ZARARI VAR MI?

Şifa deposu olan turp besini aşırı tüketilmesi bazı zararlara neden olmakta. Bunlar gereğinden fazla turp tüketiminde bağırsakları hızlandırıcı etki yaparak ishale sebep olur. yüksek oranda oksalat içeren turp besini vücuttan demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına yol açar.

TURPUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Turp kalorisi nedir? Kırmızı turpun 100 gramında 16 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (50 gr ) kırmızı turp 10 kalori olarak bilinmektedir. Kırmızı turpun besin değeri ise: 100 gramı 3.94 gram karbonhidrat, 0.79 gram protein, 0.12 gram yağ, 1.6 gram lif içermektedir. Turp hakkında en çok merak edilenler arasında turp zayıflatır mı? sorusu yer almakta. Mucizevi besinlerden turp doğru şekilde tüketilirse zayıflatıcı etki gösterir.Bol lifli olan turp uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermenize fayda sağlar. .