Turpla deodorant yapabilirsiniz!

Vücudumuzdan toksinleri terleme yoluyla dışarı atarız. Terlemek bu yüzden vücudumuz için çok önemlidir. Fakat ter kokusu bizi ve çevremizi fazlasıyla rahatsız eder. Peki ter kokusu nasıl geçer? Ter neden kokar? Kötü kokan ter kokusunu kimyasallarla değil de doğal yollarla önleyebilir miyiz? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Ter bezleri vücudumuzda soğutma sistemi görevi görür. Sıcaklığın artmasıyla birlikte ter bezleri harekete geçer ve terlemeyi sağlar. Bu sayede vücut soğutulur ve vücutta bulunan toksinler dışarı atılır.

Ter neden kötü kokar?

Koltuk altlarımız nemli olduğu için bakteri oluşumu için çok elverişli bir ortamdır. Terlediğimizde koltuk altlarımızdaki bakteriler oluşan terdeki bazı proteinleri asitlere ayırır.



Bakteriler koltuk altlarınız gibi nemli ortamlarda gelişir. Terlediğinizde, bu bölgelerde üremiş bakteriler terdeki bazı proteinleri asitlere ayırır. Bakterilerin bu işlem sonucu ürettikleri yan ürünler ter kokusuna neden olur. Bu ter kokusunu genellikle deodorant gibi kimyasal içerikli ürünlerle maskelemeye çalışırız. Peki bu kötü kokuları önlemek için doğal ürünler kullanmak mümkün mü?

Ter kokusunu önleyen doğal ürünler

Karbonat kötü kokuları önlemede çok başarılıdır. Ter kokusunu da önlemede başarılı olan karbonatı cildinizde kullanabilirsiniz. Bedeninizde terlediğinde kokar koltuk altı, boyun ve ayaklarınıza karbonat sürebilirsiniz. Sürdüğünüz karbonat bu bölgelerdeki nemi emecek ve kötü kokunun sebebi olan bakterileri öldürüp ortadan kaldıracaktır. Çok daha etkili bir yöntem ise mısır nişastasıyla karbonatı karıştırıp birlikte kullanmaktır. Bu karışımı kötü kokusundan rahatsız olduğunuz bölgelere sürebilirsiniz.

Elma sirkesi de doğal bir koku önleyicidir. Elma sirkesi cildin pH seviyesini düşürür ve bu sayede kötü kokulara sebep olan bakterilerin üremesini engeller. Organik elma sirkesini sulandırarak günde bir kez koltuk altlarınıza, ayaklarınıza sürerek kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Ayrıca bir kaba su ve 1/3 oranında elma sirkesi koyup ayaklarınızı bu suda 15 dakika tutarak da ayak kokusunu önleyebilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 veya 3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Banyo esnasında durulama suyuna bal ekleyip terleyince kötü kokan bölgeleri bu suyla durulayabilirsiniz. Bu ballı su karışımı kötü kokan ter kokusundan sizi kurtaracaktır.

Şaşıracaksınız ama turp da iyi bir koku önleyicidir. Birkaç tane turpun suyunu katı meyve sıkacağında sıkın. Daha sonra eczaneden temin ettiğiniz bir tatlı kaşığı gliserini sıktığınız turbun suyuna ekleyin. Bir parfüm şişesine koyacağınız bu karışımı deodorant olarak koltuk altlarınıza kullanabilirsiniz. Fakat bu şişeyi buzdolabında bekletmeyi unutmayın. Aksi takdirde bozulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.