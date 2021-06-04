Turne desteği başvurusu nasıl yapılır? Tiyatroculara turne desteği yardımı nasıl yapılacak? Turne desteği ne kadar?

Turne desteği başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta maske fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada tiyatro sanatçılarına müjde verdi. Erdoğan açıklamasında 'Tiyatro sektörüne 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra tiyatro sanatçıları turne desteğini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki tiyatroculara turne desteği yardımı nasıl yapılacak? Turne desteği ne kadar? Tiyatroculara ne kadar ödeme yapılacak? Tiyatro turne desteği ne kadar? Tiyatroculara, sanatçılara kaç para destek verilecek?

Turne desteği başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta maske fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada tiyatro sanatçılarına müjde verdi. Erdoğan açıklamasında "Tiyatro sektörüne 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra tiyatro sanatçıları turne desteğini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki tiyatroculara turne desteği yardımı nasıl yapılacak? Tiyatroculara ne kadar ödeme yapılacak? Tiyatro turne desteği ne kadar? Tiyatroculara, sanatçılara kaç para destek verilecek?

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a giden Erdoğan, MFA Kocayusuf maske fabrikası açılış törenine katılıdı. Burada tiyatrocu ve sanatçılara müjde veren Erdoğan "Tiyatro sektörüne 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız." dedi. Açıklamanın ardından tiyatrocular Turne desteği başvurusu nasıl yapılır? Tiyatroculara turne desteği yardımı nasıl yapılacak? gibi soruları sormaya başladı.

Turne desteği başvurusu nasıl yapılır?

Tiyatro sektörüne 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasında "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnesinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" prosesiyle özel tiyatrolara 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak." denildi. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak."

Tiyatro turne desteği yardımı nasıl yapılacak?

Bakanlığa bağlı 415 tiyatronun yaralanacağı proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak. Proje başvuruları bakanlığa bağlı internet sitelerinden yapılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.