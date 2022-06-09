Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Türksat 5B ne için kullanılacak? Türksat 5B ile uydu kanalları güncellenecek mi? Türksat 5B ne zaman kullanılacak?

Türksat 5B ile uydu kanalları güncellenecek mi? Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Türksat 5B ne zaman kullanılacak? Türksat 5B ne için kullanılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 5B uydusunun hizmete giriş tarihini duyurdu. Karaismailoğlu açıklamasında uydunun 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını performans ve yörünge testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türksat 5B uydusunun 14 Haziran'da hizmete gireceği açıklanırken vatandaşlar da uydunun ne için kullanılacağını araştırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türksat 5B uydusunua ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu Cumhuriyet tarihine kazınan gelişmelere hep birlikte şahit olduklarını belirterek, 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını, şimdi de Türkiye'nin uydu ve uzay maratonunda önemli bir yeni gelişmeye daha tanıklık etmek için gün saydıklarını ifade etti.

Türksat 5B ne zaman hizmete girecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaşan Türksat 5B'nin, performans ve yörünge testlerinin başarıyla tamamlandığını dile getirerek, "Uydumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız." dedi.

Türksat 5B ne için kullanılacak?

Haberleşme gibi stratejik bir alanda, verinin milli imkanlarla elde edilmesinin, saklanmasının her geçen gün daha da önem kazandığı bir zamanda yapacakları atılımın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğunun 19 Aralık 2021'de başladığını anımsattı.

Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliğinin en az 20 kat fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak." dedi.

Haberleşme sektöründe yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uydusunu başarıyla uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldığının, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde kendi uydusunu projelendiren, entegrasyon ve testlerini yapan dünyada sayılı ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Türksat 5B ne zaman kullanılacak?

Uydunun, 5 aylık yolculuğun sonunda, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. Uydumuzun hizmete alınma vakti artık geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız. Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükselecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydumuz Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak ve geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz."