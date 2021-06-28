Türksat 5A uydusu hizmete girdi

Türksat 5A haberleşme uydusu bugün TÜRKSAT’ın Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan törenle hizmete alındı.

Türksat 5A haberleşme uydusu bugün TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle hizmete alındı.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı. Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Test süreci de başarı ile tamamlandı. Yeni nesil uydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Uydunun hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür eder Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

"Kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A sağlayacağız yüksek katma değerle çok önemli bir projedir. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon-9 roketi ile uzaya göndermektir. Faydalı yük kapasitesi bugünkü uyduların tamamından fazla olacak Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır.

Bununla kalmıyoruz, yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye kendi haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir."

Türkiye'nin uzaydaki 7. uydusu Türksat 5A

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerinde uydunun üretimine başlandı.

Airbus D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim 2020'de Türksat yetkililerine teslim edildi. Türksat 5A, Space X firmasının ABD'de Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi.

Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı

Uydu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta saat 05.15'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.

31 derece doğu yörüngesinde hizmete başladı

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün süren yolculuğunun ardından yörüngesine oturdu.

Türksat 5A'da kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağladı.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıktı.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredildi. Buradan gönderilen komutlarla uydu yaklaşık 1,5 ay boyunca performans testlerine tabi tutuldu. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A bugün hizmete alındı.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.

TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri verecek

Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandı'nı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.