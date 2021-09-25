TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı TURKOVAC aşısı inaktif mi mRNA mı? Koronavirüs ile mücadelede insanların elindeki en etkili silah hiç kuşkusuz aşılar. Aşı ile salgın kaynaklı hastalıkların ve hayat kayıplarının önüne geçmek mümkün. Koronavirüs pandemisi patlak verdiği dönemde Türkiye aşı çalışmalarına başlamıştı. TURKOVAC adı verilen yerli aşıda son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC'ın ne zaman çıkacağına ilişkin detayları paylaştı.

TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı TURKOVAC aşısı inaktif mi mRNA mı? Koronavirüs ile mücadelede insanların elindeki en etkili silah hiç kuşkusuz aşılar. Aşı ile salgın kaynaklı hastalıkların ve hayat kayıplarının önüne geçmek mümkün. Koronavirüs pandemisi patlak verdiği dönemde Türkiye aşı çalışmalarına başlamıştı. TURKOVAC adı verilen yerli aşıda son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC'ın ne zaman çıkacağına ilişkin detayları paylaştı.

Yerli koroanvirüs aşısının piyasaya çıkmasını bir çok kişi bekliyor. Çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmamış bazı insanlar da yerli aşı Turkovac'ın çıkmasını dört gözle bekliyor. Korona virüs pandemisinde insanlığın elindek en etkili silah olan aşılara ilişkin tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde de yerli aşı çalışmaları devam ediyor.

TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısındaki son durumu paylaştı. Bakan Koca, “Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” dedi. Açıklamada "Yerli aşımız Turkovac, acil kullanıma başvuracak aşamaya geldi. Turkovac aşılarımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." denildi.

Yerli aşı TURKOVAC aşısı inaktif mi mRNA mı?

Yerli aşı Turkovac, Sinovac gibi inaktif türdedir.

Turkovac aşısı için gönüllü aranıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllüleri bekliyor. Erciyes Üniversitesindeki bilim insanlarının, TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde aşı geliştirdiklerini anımsatan Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli "Bu aşının geldiğimiz aşamada faz-3 çalışması devam etmekte. Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra sayın Bakanımızın söylediği gibi acil kullanım onayı alınacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.