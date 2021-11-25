TURKOVAC aşı randevusu açıldı mı? Yerli aşı TURKOVAC çıktı mı? Yerli aşı yapılıyor mu? Koronavirüs salgınına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bakan Koca yeri aşı hakkında şunları söyledi: 'Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir.'

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bakan Koca yeri aşı hakkında şunları söyledi: "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir." Yerli aşı ile aşılanmak isteyen binlerce kişi TURKOVAC aşı randevusu açıldı mı? Yerli aşı TURKOVAC çıktı mı? Yerli aşı yapılıyor mu? sorusunu sormaya başladı.

TURKOVAC aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına başvurulduğunu açıkladı. TURKOVAC aşı randevusu henüz açılmadı. Kullanım onayı alındıktan sonra koronavirüs aşılarına TURKOVAC da eklenecek.

Yerli aşı TURKOVAC çıktı mı?

Milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın kinik deneyleri tamamlandı. Aşının kullanımı için onay başvurusu yapıldı.

Yerli aşı yapılıyor mu?

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti: Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum.

Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.