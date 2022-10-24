Türkiye Yüzyılı nedir? Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ekim Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisine dair de önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' tanımlamasını kullandı. Peki Türkiye Yüzyılı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Amara'daki maden ocağı faciasına da önemli yer ayırdı. Erdoğan açıklamasında "Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir." dedi. Ekonomi gündemine dair de önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Türkiye Yüzyılı tanımlamasını yaptı.

Türkiye Yüzyılı nedir?

Erdoğan gündeme dair yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir sevkle, heyecanla, coşkuyla hazırlanıyoruz.Anadolu Toprakları üzerinde, son bin yılda kurduğumuz 3. Devletimiz olan cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, diplomatik alanlarda zirveye çıkartacak adımın adını ‘Türkiye Yüzyılı' koyduk." dedi. Erdoğan Türkiye Yüzyılı açıklamasına şunları söyleyerek devam etti: "Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Her alanda büyüyen, hak ve özgürlüklerini genişleten bir Türkiye için çalışıyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edelim. 2023'ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim."